Avola, si lancia dal balcone di casa: morto un uomo di 60 anni

Si è lanciato dal balcone di casa, dal terzo piano di un appartamento ad Avola. La tragedia risale a venerdì. L'uomo, un 60enne, viveva solo e non ha lasciato alcun biglietto. Sul posto i Carabinieri e il personale del 118 che ha trasportato l'uomo al Pronto soccorso.

Il 60enne non è morto sul colpo, ma subito dopo in ospedale