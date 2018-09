Incidente mortale all'alba in contrada Spinagallo: muore un componente del Siracusa Calcio, ferito il portiere

Pare che sia stato autonomo l'incidente mortale che si è consumato questa mattina, alle prime luci dell'alba, in contrada Spinagallo a Siracusa. A bordo di un'autovettura un componente dello staff del Siracusa Calcio e il portiere Maurice Gomis.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e il 118 che ha soccorso il portiere, mentre per il tecnico non c'è stato nulla da fare.

Bocche cucite dai Carabinieri che ancora non si sbilanciano sull'accaduto e sull'identità della vittima.