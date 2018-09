Salvini a Cernobbio: 'Nessun golpe giudiziario. Farò il ministro 5 anni'

Non c'è nessun golpe giudiziario, ci sono delle inchieste e io spero che facciano bene e in fretta: dopo il duro scontro di venerdì con i giudici, il ministro degli Interni, Matteo Salvini, parla a Cernobbio, e smorza i toni: 'Ci sono delle inchieste e io spero che facciano bene e in fretta, rispetto il lavoro di tutti". Plauso da parte del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che aveva criticato lo show in diretta Fb del vicepremier, oggi dice: "Mi fa piacere che abbia precisato che c'è il massimo rispetto per la magistratura".

"Rispetto il lavoro di tutti, non mi tolgono il sonno e vado avanti a lavorare per fare quello che gli italiani mi chiedono", ha detto Salvini ed ha aggiunto: "Conto di fare per almeno 5 anni il lavoro di ministro dell'Interno, senza essere considerato un assassino o un rapitore. Aspetto con totale rispetto, celerità e curiosità le sentenze che mi riguardano - ha insistito il vicepremier - e siccome non sono sopra la legge, io sono disponibile ad andare a Palermo a piedi a spiegare come è perché sto combattendo l'immigrazione clandestina".