Mappa delle cause di morte in Italia, Siracusa spicca per tumori: alto anche il tasso di mortalità infantile

Sono delle vere e proprie mappe della mortalità in Italia quelle realizzate da Infodata su numeri forniti dall'Istat (che si fermano al 2014) e diffusi dal Sole24Ore. Si tratta di un'analisi del benessere dei cittadini a tutto tondo, passando per mortalità infantile, tumore, malattie nervose e incidenti stradali.

La provincia di Siracusa spicca per tasso di mortalità per tumore, su numeri confrontati con le altre province della Sicilia. A Siracusa infatti sono 9 i morti per tumore ogni 10mila abitanti, stesso identico numero di Ragusa, e in misura inferiore rispetto a Agrigento, Caltanissetta e Palermo.

Ogni mille nativi, invece, 4 nascono morti, un numero alto ma inferiore rispetto a Trapani, Agrigento e Messina.

Oltre lo stretto, le situazioni peggiori a Benevento e Cosenza, dove nel 2014 si è arrivati a 5,8 decessi ogni mille nati vivi. E la Calabria è la regione in cui tutte le province presentano dati superiori alla media.

Per quanto riguarda la mortalità per demenza e altre malattie del sistema nervoso, l'Italia si presenta spaccata in due: è nel Nord che si concentrano i territori con un’incidenza di decessi legati a queste patologie superiori a quella nazionale. Siracusa non rientra nei primi tre posti siciliani, così come per quanto riguarda gli incidenti stradali.