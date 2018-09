Francofonte, arrestata la donna che avrebbe nascosto in casa l'autore della sparatoria di giovedì

Arrestata anche la donna (L.F., 41 anni) che ospitava Daniele Lo Presti, presunto autore della sparatoria che si è consumata la sera del 6 settembre a Francofonte.

Lo Presti, al culmine di una discussione sotto casa della vittima, avrebbe esploso 4 colpi di pistola colpendo un 38enne all'addome, coscia e volto. L'uomo, però, sarebbe fuori pericolo.

Dopo la sparatoria, Lo Presti avrebbe fatto perdere le tracce per poi essere ritrovato, a seguito di indagini, in un'abitazione a Sortino in compagnia di una donna.

Quest'ultima è accusata di favoreggiamento personale