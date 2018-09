Siracusa, in fiamme nella notte un'automobile in via Monte Soro

A fuoco nella notte, intorno alle 2.45, un'automobile parcheggiata in via Monte Soro. Si tratta di un’Audi A3 di proprietà di un giovane di 27 anni, residente a Siracusa.

L’incendio ha danneggiato anche il portone di un magazzino in disuso e danneggiato del materiale di carpenteria custodito all’interno.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme, indaga la Polizia di Stato