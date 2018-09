Sfiduciato sindaco di Gela Messinese, Bartolozzi: grande vittoria Fi

“Il sindaco di Gela Domenico Messinese è stato sfiduciato grazie alla mozione presentata dai consiglieri di Forza Italia. Messinese, portato all’apice dell’amministrazione comunale dal Movimento 5, stelle è stato finalmente mandato a casa”. Lo afferma, in una nota, Giusi Bartolozzi, deputata di Forza Italia. “Ora Gela riparte con Forza Italia, e con il centrodestra compatto. Ringrazio i consiglieri comunali per la splendida vittoria e per il grande lavoro svolto in questi tre anni, ringrazio il coordinatore regionale Miccichè, che ha sempre sostenuto ed incoraggiato la base del partito a livello locale, e ringrazio anche per la fiducia accordata al coordinatore cittadino Emanuele Maniscalco, che mi auguro venga al più presto confermato in questo importante ruolo. Grazie anche al suo impegno Forza Italia è il primo partito della città”, conclude.