Siracusa, i Lions impegnati nella promozione della donazione del midollo osseo

I Lions avviano una promozione della donazione del midollo osseo. Sarà presentata martedì 11 nella sede Avis di Via Von Platen alle ore 17,30 la nuova Sezione ADMO di Siracusa.

I Clubs Lions della Zona 17 L.C. Siracusa Host, L.C. Siracusa Eurialo, L.C. Floridia Val D’Anapo, L.C. Siracusa Aretusa, L.C. Siracusa Archimede ed in particolare i giovani LEO avvieranno la propria azione svolta ad informare, coinvolgere e sensibilizzare sempre più persone sul significato e sulla necessità della donazione di midollo osseo illustrando le sue applicazioni in campo medico al fine di allargare la comunità mondiale dei donatori soprattutto giovani.