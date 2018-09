Siracusa, Set Impianti accordo raggiunto: 123 dipendenti a tempo indeterminato

E' stato raggiunto l'accordo tra sindacati, lavoratori e azienda. La vicenda riguarda la Set Impianti, dove da mesi era in atto una protesta dei dipendenti.

I 123 lavoratori saranno assunti, a tempo indeterminato, a partire dal prossimo 15 settembre, dal Consorzio Synergo.

Il verbale è stato sottoscritto, nel pomeriggio di oggi, negli uffici di Confindustria Siracusa dal rappresentante dell’azienda e dai segretari generali di Fim, Fiom e Uilm, Roberto Getulio, Antonio Recano e Marco Faranda.

Dopo 4 mesi di stipendio in arretrato, i lavoratori avranno garantite le mensilità. Nei prossimi giorni un ulteriore incontro dovrà valutare la forma che consentirà di coprire il periodo non lavorato che va dal 15 agosto al 14 settembre.

"Una giornata importante che sancisce la conclusione di una delicata vertenza – hanno dichiarato Paolo Sanzaro, segretario generale della UST Cisl Ragusa Siracusa, e Roberto Getulio, segretario generale della FIM Cisl territoriale – I lavoratori hanno voluto fortemente questo accordo e hanno difesa il proprio posto di lavoro con grandissima dignità. Quella della ex Set Impianti è stata una vicenda lunga e delicata. Il sindacato ha fatto la propria parte con grande responsabilità cercando di mantenere dritta la barra dei diritti dei lavoratori. Siamo veramente soddisfatti di questo epilogo – hanno concluso Sanzaro e Getulio – e dobbiamo ringraziare ancora una volta il ruolo rivestito dalla Prefettura, sempre garante e attenta alle istanze del territorio".