Siracusa, dubbi sulla sicurezza dell'Istituto Enrico Fermi: lavori fermi al palo, studenti in protesta

La situazione è preoccupante all'interno dell'Istituto Enrico Fermi di Siracusa. Il nodo è sempre quello della sicurezza. Gli interventi sarebbero dovuti partire a giugno, ma così non è stato. Per questo motivo, questa mattina, gli studenti si sono dati appuntamenti davanti la scuola, in segno di protesta.

"Da anni combattiamo per avere una scuola sicura - dice il rappresentante d'istituto - Quello che sta succedendo nella nostra scuola non può passare inosservato".

"I problemi per quanto riguarda l'istituto Fermi sono più gravi di quelli del Quintiliano (dove lo scorso anno ci fu un crollo) - dice una studentessa della Rete degli studenti medi".

"Adesso vogliamo fare sentire la nostra noce" - concludono