Francofonte, sparatoria in via Filiberto: arrestato il presunto autore. La vittima è fuori pericolo

E' stato arrestato il presunto autore della sparatoria avvenuta ieri sera a Francofonte in via Filiberto. Secondo i Carabinieri a sparare i quattro colpi di pistola sarebbe stato Daniele Lo Presti, 33 anni pregiudicato.

L'uomo è stato trovato a Solarino, all'interno di un'abitazione in compagnia di un'altra persona. La posizione di quest'ultima è al vaglio degli inquirenti.

Dietro i colpi di pistola ci sarebbe una lite degenerata da diverbi che le due famiglie, un tempo nemiche, adesso stavano affrontando.

La vittima è fuori pericolo