Siracusa, nomina segretario della Regione Monterosso: tra i citati a giudizio anche Marziano e Trigilio

Citazione a giudizio anche per Amleto Trigilio e Bruno Marziano, entrambi ex assessori regionali.

La vicenda che li riguarda è la nomina a segretario generale della Regione di Patrizia Monterosso. Il quotidiano La Sicilia rivela che la Corte dei Conti ha fissato per il 20 marzo alle 9,30 l'udienza nei confronti di due ex governatori della Sicilia, Raffaele Lombardo e Rosario Crocetta, e di 12 ex assessori regionali ai quali chiede il pagamento di 893.942 euro in favore della Regione a conclusione dell'istruttoria aperta sulla nomina e la successiva riconferma a segretaria generale di Patrizia Monterosso, perché ritenute 'illecite'.

Insieme a Trigilio e Marziano anche gli ex assessori Alessandro Aricò, Accursio Gallo, Beppe Spampinato, Daniele Tranchida, Amleto Trigilio, Marco Venturi, Mariella Lo Bello, Vania Contrafatto, Giovanni Pistorio, Bruno Marziano, Baldo Gucciardi e Luisa Lantieri