Rosolini, l’Amministrazione Comunale incontra la Confcooperative provinciale

Si è tenuto oggi un incontro, al Palazzo di città, tra l'Amministrazione comunale e Confcooperative di Siracusa.

Nonostante gli sforzi, bisogna ancora fare di più per garantire i servizi alla comunità.

“L’esiguità dei finanziamenti – ha evidenziato l’assessore Guarino – impone all’Amministrazione Comunale un nuovo modo di concepire i servizi razionalizzando la spesa. E’ comunque nostra volontà promuovere e supportare azioni per garantire i servizi essenziali”.

Il vice presidente di Confcooperative, Alessandro Schembari ha illustrato il percorso intrapreso da Confcooperative, che si sta presentando presso tutti i Distretti socio sanitari come Associazione di supporto nel progettare un nuovo modello economico da calare sul nostro territorio.

"Incontrare tutti gli assessori ai servizi sociali - ha aggiunto il Presidente Rindinella - per presentare la realtà di Confcooperative e rappresentare le problematiche che vivono quotidianamente le cooperative sociali era un impegno assunto alle nostre associate del settore sociale. L'incontro con l'assessore Guarino è stato l'occasione per esporre le problematiche che le cooperative vivono ogni giorno nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e presentare la realtà di Confcooperative che vede le coop. impegnate nei vari settori dell'economia siracusana".