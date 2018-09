Rifiuti, Progetto Siracusa: "Quali miglioramenti sono previsti nel bando d'appalto"

Ancora spazzatura e topi per la città di Siracusa. Critici i toni di Progetto Siracusa nei confronti dell'Amministrazione Italia. Proprio oggi, in tema di rifiuti, è stata pubblicata la determina per la mini gara di appalto per la raccolta dei rifiuti, della durata di sei mesi con uno stanziamento di oltre nove milioni.

"Attendiamo ora che ci faccia sapere se e quali miglioramenti sono previsti nel bando, per evitare che la sporcizia ci sommerga ancora, nonostante i cittadini siracusani paghino una tassa sui rifiuti tra le più alte, se non la più alta d'Italia. - dichiara Ezechia Paolo Reale - Per quanto riguarda i cassonetti lasciati in esercizio in alcune aree della città divenute oramai invivibili ed usate come discarica dei rifiuti di tutti i quartieri dove sono stati tolti i cassonetti stessi, chiediamo un intervento immediato di tutte le autorità preposte alla tutela della salute pubblica, che oggi fanno finta di non vedere e si girano dall'altra parte.

E infine, Reale lancia un appello: "Adottate un cassonetto. Sino a che non sarete in grado di risolvere il problema e fare partire correttamente la raccolta differenziata, sistemate i cassonetti sotto casa vostra anziché lasciarli sotto casa degli altri".