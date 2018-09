Siracusa, focus su infrastrutture: ieri incontro in Prefettura

Un focus sulle infrastrutture ieri durante una riunione, ieri in Prefettura, presieduta dal Prefetto Castaldo, coni sindaci della Provincia, i rappresentanti delle forze dell'ordine, del provveditorato, del Cas, dell'Anas, del genio Civile, e del libero consorzio comunale di Siracusa.

L'obiettivo è stato verificare a che la situazione della viabilità provinciale, dove i lavori sono in corso e dove invece c'è bisogno di reperire fondi per avviare i lavori.

Seguiranno altri incontri per monitorare le infrastrutture siracusane