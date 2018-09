Augusta, 20 chili di prodotti ittici irregolari: sospeso ristorante

Venti chili di prodotti ittici sprovvisti di documentazione di provenienza. Questa la scoperta fatta dalla Guardia di Finanza all'interno di un ristorante-pizzeria.

Al trasgressore è stata sanzionata una multa pari a 1.500 euro. Peraltro a seguito di controlli, le celle frigo sono risultate in stato non ottimale e con carenze sanitarie.

Per quanto motivo l'esercizio è stato sospeso