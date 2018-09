Siracusa, via ai corsi gratuiti in biblioteca comunale per gli studenti

Al via, anche quest'anno, le attività gratuite rivolte agli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado, di tutti gli istituti comprensivi del Comune di Siracusa, all'interno della biblioteca comunale in via dei Santi Coronati.

Il progetto è stato voluto dal direttore della Biblioteca, Concetta Carta

"Il progetto abbraccia una serie di attività che mirano alla promozione della lettura nelle scuole elementari, anche attraverso giochi, perchè siamo convinti che questa città debba crescere coerentemente con la sua grande tradizione culturale e in questo caso partendo, proprio dai più giovani" - ha detto l'assessore alle Politiche culturali e Turismo, Fabio Granata