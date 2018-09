Siracusa, mobilità: i sindacati incontrano l'assessore Randazzo

Sviluppo crocieristico, viabilità, trasporti, sviluppo del porto, e zone Zes. Questi gli argomenti trattati, questa mattina, durante un incontro tra l'assessore Giovanni Randazzo, ed i segretari generali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uilt Uil, Vera Uccello, Alessandro Valenti e Silvio Balsamo, che si è tenuto al Comune di Siracusa.

"Una riunione conoscitiva - dichiarano i tre segretari - servita per avviare una discussione sulle gravi problematiche del settore. Ambiti complessi che, come sottolineato, devono essere centrali in un piano di programma per la città. Abbiamo preso atto della disponibilità dell’amministrazione ad aprire un dialogo e abbiamo condiviso la necessità di nuovi incontri, anche monotematici, che portino a soluzioni concrete anche su proposte sindacali".

Tra i punti cruciali la richiesta di istituire una fermata ferroviaria all'aeroporto Fontanarossa.