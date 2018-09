Siracusa, lavoratori Set Impianti: volantinaggio davanti Confindustria

Volantinaggio, questa mattina dei lavoratori Ex Set Impianti davanti la sede di Confindustria Siracusa. A sostegno dei lavoratori i sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e UIlm.

I lavoratori sono senza mesi da 4 mesi, senza lavoro e senza certezze di accesso agli ammortizzatori sociali.

"I 123 lavoratori - si legge nel documento distribuito questa mattina - della Set impianti hanno continuato a lavorare per 2 anni condividendo l'operato del Tribunale di Catania che ha lavorato per riportare la gestione dell'azienda in un giusto ambito di legalità e realizzare l'obiettivo di circoscrivere la responsabilità di reato a chi ne è stato l'autore evitando il più possibile effetti collaterali sui lavoratori. Ma qualcosa è andato storto".

Adesso i lavoratori "voglio risposte"