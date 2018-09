Lentini, furto a mano armata in un supermercato: indagini in corso

Si è consumato, ieri sera, a Lentini, in via Francofonte, una rapina in un supermercato. Pare che tre individui, di cui uno armato di pistola, con il volto travisato da passamontagna, dopo aver minacciato il personale dell’esercizio commerciale, si sarebbero fatti consegnare l’incasso per una cifra di circa 2.100 euro, per poi darsi alla fuga. Indaga la Polizia di Stato.