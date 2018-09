Siracusa, Go bike: le bici all'interno dell'ex mercato ittico. Servizio fermo

Centinaia di biciclette del servizio Go bike del Comune all'interno dell’ex mercato ittico di Siracusa. Lo dichiarano Vincenzo Vinciullo e i Consiglieri Comunali Salvatore Castagnino, Fabio Alota, Mauro Basile e Alberto Palestro.

"Non si capisce il motivo per il quale centinaia di biciclette, acquistate con fondo pubblici e destinate a rendere più snella la circolazione in città, a renderla meno inquinata e più vivibile, vengono tenute parcheggiate e nascoste all’interno dell’ex mercato ittico" - dicono Vinciullo, Castagnino, Alota, Basile e Palestro.