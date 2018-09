Rosolini, "Dopo di Noi": interventi a favore di persone con disabilità grave prive di sostegno familiare

E' possibile, entro il 20 settembre, presentare istanze per accedere agli interventi a favore di persone con disabilità grave prive di sostegno familiare a valere sulle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, residenti nel distratto socio-sanitario n.46, per le quali verrà elaborato il piano personalizzato in esito alla valutazione multidimensionale.

La modulistica per richiedere tale intervento è disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Rosolini (via Tobruk) oppure scaricabile dal sito www.comune.rosolini.sr.it