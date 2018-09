Sistema Siracusa, patteggiamento Amara e Calafiore: cittadini vicino al sindaco per dire "No"

E' stata indetta, dai cittadini e simpatizzanti del sindaco Italia, per domani alle 19, nello spiazzo antistante la Chiesa del Pantheon, una manifestazione per protestare contro un possibile patteggiamento degli avvocati Amara e Calafiore, personaggi chiave nella vicenda Sistema Siracusa.

Il Tribunale giorno 10, infatti, dovrà pronunciarsi in merito. Già nei giorni scorsi il sindaco Francesco Italia aveva scritto una lettera fiume al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.

Italia si diceva preoccupato per il patteggiamento degli avvocati Piero Amara e Giuseppe Calafiore. Preoccupato, Italia, per il grado di fiducia dei cittadini nei confronti delle Istituzioni.