Cuffaro torna all'Ars, relatore convegno

Totò Cuffaro torna all'Assemblea regionale siciliana. Lo farà come relatore del convegno "Oltre le sbarre. Uno sguardo ai diritti e alle tutele dei figli dei detenuti", organizzato dal deputato regionale dell'Udc, Vincenzo Figuccia. Nella passata legislatura l'allora presidente dell'Ars, Giovanni Ardizzone, negò all'ex governatore, che ha scontato in carcere una condanna definitiva per favoreggiamento alla mafia, di partecipare a un convegno sempre sul tema delle carceri nel luglio di due anni fa; il caso sollevò polemiche. L'appuntamento è in programma il 13 settembre alle 11.30, nella sala intitolata a Piersanti Mattarella, l'ex presidente della Regione assassinato dalla mafia il 6 gennaio del 1980.