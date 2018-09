Noto, nasce il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza

Presentato, questa mattina a Noto, a palazzo Ducezio il nuovo corso di studi che ospiterà il Consorzio Universitario del Mediterraneo Orientale (Cumo) da ottobre: il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza. Lo farà grazie alla sinergia con il Consorzio Universitario Megara Ibleo (Cumi) di Priolo e con l’Università di Messina.

"Oggi è una giornata importante - ha detto il sindaco Corrado Bonfanti, presidente del Cumo - per la nostra città e per tutta la zona sud della provincia di Siracusa. Ho visto, in questi mesi che hanno preceduto l’attivazione del corso di laurea, una squadra d’attacco e pragmatica che vuole raggiungere un risultato ben definito: ovvero offrire un percorso formativo di qualità. Sia ben chiaro, però, che con il Cumi di Priolo non c’è alcuna competizione ma una forte collaborazione: non ci vogliamo accaparrare i corsi di laurea di altre città ma serviva essere vicini. Abbiamo un consorzio prestigioso, appunto il Cumo, che vuole essere protagonista nel contesto di una città che sta crescendo".

A rappresentare l’Università di Messina c’era il magnifico rettore prof. Salvatore Cuzzocrea: "L’Università deve insegnare quello che serve ai ragazzi - ha detto - e non pensare solo ad aumentare il numero di immatricolati. Siamo contenti di essere stati scelti da consorzi che lavorano bene e coi conti a posto come Cumo e Cumi per questa nuova sfida. Non escludiamo in futuro l’organizzazione di summer school o master che coinvolgano le forze dell’ordine o privati che investono sul territorio".