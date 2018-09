Siracusa, cambia il comandante del dipartimento marittimo: Sciarrone presenta D'Aniello

Dopo 2 anni al comando del Dipartimento marittimo di Siracusa, il capitano di vascello Giuseppe Sciarrone conclude la sua esperienza e lascia il posto al pari grado Luigi D'Aniello, che torna in Sicilia 27 anni dopo. D'Aniello, infatti, ha iniziato la sua carriera proprio in Sicilia, a Trapani.

Questa mattina, alla Capitaneria di Porto, alla vigilia della cerimonia ufficiale del passaggio di consegna, Sciarrone ha fatto un breve bilancio dell'attività svolta a Siracusa sul fronte del soccorso in mare, della tutela ambientale e dell'attività nei porti, sia quello di Santa Panagia, che funge da approdo per le petroliere, che il Porto Grande punto d'arrivo per le navi da crociera.

"Abbiamo seguito - ha tenuto a precisare Sciarrone - attraverso una nuova metodologia di lavoro attraverso la quale abbiamo prima mappato e fotografato il territorio per poter predisporre gli interventi necessari su tutti i fronti su quello della depurazione, dell'erosione costiera e della tutela dell'Area Marina Protetta".

Due i progetti che consegna al suo successore, Luigi D'Aniello, con l'augurio che possa realizzarli al più presto l'arrivo della grandi navi da crociera, per le quali bisogna aspettare il completamento della banchina 2, e su questo c'è già il grande interesse espresso in tal senso sia da Costa Crociere che da Msc, e la possibilità di poter ospitare le grandi fregate della Marina Militare.

D'Aniello ha espresso parole di grande apprezzamento per il suo predecessore e oltre a dichiararsi contento per la nuova destinazione, ha già detto che opererà nel segno della continuità.