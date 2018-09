Siracusa, ancora alta l'attenzione dei Carabinieri a Cassibile: lotta a droga, caporalato, contraffazione e abusivismo

Carabinieri, Nil, Nas e Asp impegnati nel controllo del territorio della zona di Cassibile a Siracusa. Il bilancio delle ultime operazione è importante, motivo per il quale i controlli continueranno anche nei prossimi giorni.

Infatti, durante i mesi di luglio e agosto nella sola località di Fontane Bianche sono stati sequestrati oltre 2000 oggetti venduti abusivamente, di cui almeno un centinaio contraffatti per un valore complessivo di oltre 7000 euro, sono stati denunciati cinque venditori abusivi per aver proposto merce contraffatta, sanzionati oltre 20 ambulanti per il mancato rispetto dei luoghi e dei tempi di permanenza del proprio banco di vendita, sequestrati quasi 50 chilogrammi di generi alimentari venduti da ambulanti senza i previsti requisiti sanitari e di tracciabilità.

Con la collaborazione dell'unità cinofila, è stato possibile sequestrare 1 grammo di cocaina e 6 grammi di hashish rispettivamente a casa di un 39enne pregiudicato e di un 25enne incensurato, entrambi siracusani disoccupati, entrambi segnalati all'Autorità Giudiziaria.

Di assoluto rilievo i controlli anti caporalato nei terreni agricoli.

In quest'ambito, in località Stradicò, in un terreno di proprietà privata di circa 1 chilometro quadrato, è stato smantellato un insediamento abusivo, una vera e propria baraccopoli, costituito complessivamente da oltre 50 baracche in legno ed in lamiera, contenente circa 100/150 persone. I primi controlli avevano accertato la presenza di 79 cittadini extracomunitari, in maggioranza di origine africana, tutti di sesso maschile, maggiorenni ed in regola sul territorio nazionale. L’area in questione, trovata in pessime condizioni igienico sanitarie era, tra l’altro, priva di acqua corrente ed energia elettrica. La zona è stata bonificata.