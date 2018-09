Siracusa, ridotto il numero dei componenti delle Commissioni: da 16 a 12

Ridotto il numero dei componenti delle Commissioni Consiliari di palazzo Vermexio da 16 a 12. La proposta, finalizzata a una riduzione dei costi, è stata unanime di tutti i capigruppo.

"Sono lieto del clima propositivo che nell'interesse superiore della città si è creato, superando le iniziali differenti posizioni in questa prima conferenza dei capigruppo. - ha dichiarato Ezechia Paolo Reale, capogruppo di Progetto Siracusa - È solo un primo passo perché Progetto Siracusa ritiene che sia necessaria una modifica incisiva dello Statuto Comunale e di tutti i regolamenti comunali, la maggior parte dei quali oramai obsoleti ed in contrasto con le nuove normative e con la modernità. Proporremo una modifica organica degli strumenti normativi comunali, in modo da consentire ai cittadini di avere idee chiare e precise sui loro diritti ed i loro doveri ed in quella sede speriamo di ottenere un'ulteriore riduzione dei componenti delle Commissioni ad 8, numero che valutiamo più che congruo perché corrisponde al 25% dei componenti dell'intero Consiglio Comunale. Oggi l'urgenza ed il senso di responsabilità verso la città ci hanno condotto verso la soluzione unanime dei 12 componenti, ma al più presto speriamo di ottenere dagli altri gruppi politici il consenso ad un ulteriore ridimensionamento della composizione delle Commissioni Consiliari, che avevamo peraltro già proposto nella precedente consiliatura”.