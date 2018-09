Pachino, demoliti i vecchi ruderi di via Bixio: faranno posto al nuovo palazzo comunale

In demolizione a Pachino, da questa mattina, le vecchie strutture di via Bixio al posto dei quali nascerà la nuova ala del palazzo municipale.

Il progetto è stato finanziato per 1 milione di euro dai fondi del “Patto per la Sicilia” e prevede la realizzazione di un nuovo edificio di 250 metri quadri che costituirà l’ala nuova del palazzo municipale centrale. Saranno previsti ingressi da tutti i lati (via Bixio, via Cavour, via XXV Luglio e via Roma) e l’ abbattimento delle barriere architettoniche, per migliorare l’accessibilità al palazzo comunale, mentre l’area non edificata sarà riqualificata con pavimentazione e verde attrezzato. Sarà anche un edificio energeticamente sostenibile, grazie all’utilizzo di nuove tecnologie e materiali e sistemi costruttivi basati sul contenimento energetico e sulla produzione di energia solare e fotovoltaica, e migliorerà anche la sicurezza grazie all’utilizzo di apparecchiature di video sorveglianza collegate direttamente con le forze dell’ordine.