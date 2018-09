"Ambiente, inquinamento e rischi per la salute", l'iniziativa oggi al Municipio di Priolo Gargallo

Si tiene oggi pomeriggio alle 17, nell'Aula Consiliare del Comune di Priolo Gargallo, l'iniziativa "Ambiente, inquinamento e rischi per la salute" organizzata dal sindaco Pippo Gianni e dall'Ona. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

«L’appuntamento di oggi non è un appuntamento passerella. Abbiamo iniziato a mettere i puntini sulle ‘i’ rispetto ad una presenza, ingombrante, di una industria che fino ad oggi ha costruito immensi profitti senza tener conto dei costi ambientali ed umani e delle drammatiche conseguenze che l’inquinamento, primo tra tutti quello da amianto, ha provocato sulla salute dei cittadini. Riteniamo indispensabile che, pur rispettando il profitto legittimo, le industrie e lo Stato debbano rivedere i loro progetti e programmi che riguardano ambiente e sanità per dare a questo popolo salute e speranza, per oggi e per il futuro, anche per i loro figli, superando il falso dilemma salute o lavoro. Che è una contrapposizione falsa e fallace. In qualità di Sindaco di Priolo Gargallo e quindi massima Autorità Sanitaria e al tempo stesso componente del comitato tecnico scientifico dell'ONA, ho chiamato a raccolta non solo la cittadinanza, ma anche i 6 Sindaci delle aree ad alto rischio per chiedere al Governo nazionale di lasciare l’1% del prelievo fiscale annuale che viene prelevato da quest’area industriale per utilizzarlo per l’ambiente e la sanità: prevenzione primaria, cioè bonifica, e sistema di sicurezza; prevenzione secondaria: screening sanitari e salute, e cioè cure per i pazienti sventurati. Il nostro motto da oggi è: ‘Abbiamo lavorato 50 anni inquinando e ora lavoreremo altri 50 anni per disinquinare’» – dichiara l’On.le Pippo Gianni, Sindaco di Priolo Gargallo, e componente del comitato tecnico scientifico dell’ONA.