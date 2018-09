Noto, dai servizi sociali al carcere di Bicocca: aggravamento di misura cautelare per minore

In prova ai servizio sociali, adesso finisce al carcere minorile Bicocca di Catania. A eseguire il provvedimento di custodia nei confronti del minore la Polizia di Stato di Noto.

Il ragazzo nel 2012 era stato affidato in prova ai servizi sociali per essere stato condannato ad un anno di reclusione per i reati di porto di coltello a serramanico, di detenzione di arnesi atti allo scasso e resistenza e lesioni aggravate a pubblico Ufficiale.