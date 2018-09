Siracusa, personale in discoteca colpisce ragazzo: chiamata la Polizia

Rissa ieri notte, alle 2.35, in un locale notturno a Fontane Bianche. Un ragazzo di 23 anni ha chiamato la Polizia dicendo di essere stato colpito al volto con un pugno da personale in servizio nella discoteca.

Sono in corso accertamenti per fare piena luce sulla vicenda e per accertare eventuali responsabilità penali.