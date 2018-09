Siracusa, miasmi industriali: movimento Oltre incontra cittadini per sottoscrivere esposto

Incontro con stampa e cittadini, sabato mattina alle 11, al Monumento dei caduti per ‘Oltre, movimento per la rigenerazione’.

“Rivendichiamo il diritto a vivere senza paura di ammalarsi, concetto giuridicamente riconosciuto e sancito da diverse sentenze in Cassazione” - si legge in una nota a firma del movimento.

Come già anticipato, il movimento avvierà una procedura di sottoscrizione popolare di un esposto alla Procura della Repubblica di Siracusa. La denuncia, che verrà estesa a tutti i cittadini che vorranno sottoscrivere l’esposto, riguarda l’incessante fenomeno dei miasmi di natura industriale.