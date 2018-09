Siracusa, lite tra fratello e sorella: necessario l'intervento della Polizia

Lite in via Juvara, ieri, a Siracusa. Una donna di 47 anni ha riferito agli agenti della Polizia di Stato di aver avuto una lite con il fratello di 54 anni, il quale, a causa di problemi di alcolismo, era stato allontanato dall'abitazione, per i suoi atteggiamenti violenti nei confronti dell’anziana madre.

Ieri, l'uomo si sarebbe introdotto all'interno dell'appartamento pretendendo le chiavi di casa e, non ottenendole, si impossessava di un tablet per poi allontanarsi