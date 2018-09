Siracusa, cocaina e bilancini: un arresto per spaccio di cocaina

Quarantaquattro grammi di cocaina, cinque bilancini di precisione e buste di cellophane pronte per il confezionamento dello stupefacente.

Questo il materiale rinvenuto, a seguito di perquisizione domiciliare della Polizia di Stato, in casa di Gianfranco Viscale, di 52 anni e residente a Siracusa.

L'uomo è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente e spaccio: è stato posto ai domiciliari