Siracusa, Vinciullo, Alota, Castagnino, Basile, Palestro: "Navetta per ospedale Rizza"

Trasloca l'Asp 8 all'ospedale Alessandro Rizza di viale Epipoli.

"È chiaro che, da questo momento in poi, per coloro che non sono automuniti, comincia un calvario legato all’impossibilità di raggiungere il luogo dove potersi sottoporre a visita - dichiarano Vincenzo Vinciullo e i Consiglieri Comunali Salvatore Castagnino, Fabio Alota, Mauro Basile e Alberto Palestro - chiediamo all’Amministrazione Comunale di Siracusa di adoperarsi, di concerto con AST, o con chi vuole, affinché sia istituito un servizio navetta che, partendo da Ortigia, attraverso c.so Umberto, viale L. Cadorna, via A. Von Platen, viale Tunisi, via Madre Teresa di Calcutta, viale Santa Panagia e viale Epipoli, possa consentire a tutti i siracusani di raggiungere la struttura ospedaliera che adesso ospiterà anche i servizi territoriali".