Siracusa, l'ex consigliere comunale Alfredo Foti: "Nel degrado il sito archeologico di via Sebastiano Agati"

Degrado tra sporcizia, erbacce e targa vandalizzata. Questa la situazione descritta dalle foto scattare dall'ex consigliere comunale, Alfredo Foti, al sito archeologico di via Sebastiano Agati che "secondo alcuni studiosi rappresenta probabilmente il più importante impianto termale dell’antica città di Siracusa, utilizzato anche in epoca romana" - dice Foti.

"Mi piacerebbe capire, se quando si parla di valorizzazione in senso lato, parliamo anche di ciò che di trascurato vi è in questa città. Mi auguro che chi di competenza intervenga al più presto, almeno per ripulire il sito ed installare la tabella descrittiva" - conclude Foti