Siracusa, il corto realizzato dagli studenti del Gagini premiato alla Mostra del cinema di Venezia

Menzione speciale alla 75esima mostra del cinema di Venezia per il corto “Alter/nanza” realizzato dai ragazzi della V audiovisivi del Liceo Gagini in collaborazione col C.P.I.A.di Siracusa.

Il film è stato realizzato nell’ambito delle attività di alternanza scuola/lavoro. Ambientato a Pantalica, il corto vede come protagonisti gli stessi alunni del liceo e la partecipazione degli alunni del CPIA, affiancati da preziosi “camei” di attori professionisti, fra i quali spicca Galatea Ranzi.