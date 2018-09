Siracusa, prima l'incidente stradale e poi la lite: sul posto Carabinieri e 118

Un incidente stradale, ieri, in viale Tica, ha scatenato l'ira delle persone coinvolte. Prima l'urto tra un'automobile e un ciclomotore, poi gli animi si scaldano, necessario l'intervento dei Carabinieri.

I militari hanno sedato gli animi e accertato che i due uomini a bordo del ciclomotore erano sprovvisti di casco e copertura assicurativa. Sono stati quindi attivati i vigili urbani per l’effettuazione dei rilievi del sinistro ed il 118 per prestare soccorso ai due uomini con lievi ferite e contusioni