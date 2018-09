Lentini, incendiati rifiuti speciali non pericolosi: denunciato titolare e dipendente di azienda agricola

E' stato segnalato all'Autorità giudiziaria, dai Carabinieri di Lentini, un operaio dipendente di un’azienda agricola di Lentini sorpreso nell'atto di incendiare rifiuti speciali non pericolosi, in particolare tubi d’irrigazione in materiale plastico.

Dai primi accertamenti dei militari è venuto fuori che l’uomo operava per conto e sotto le strette indicazioni del suo datore di lavoro, anch’egli pertanto segnalato all’Autorità Giudiziaria. L’area utilizzata è stata posta sotto sequestro.