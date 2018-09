Siracusa, lotta all'abbandono dei rifiuti: operazione congiunta di Polizia, Carabinieri e Gdf

Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza impegnati nella lotta contro chi abbandona o conferisce in modo errato i rifiuti.

Intensi i controlli sul territorio siracusano, anche nella zona di Floridia e Avola. Questa mattina sorpresi in tre nell’atto di abbandonare i propri rifiuti lunga una strada in zona Isola.

Per ciascuno di loro è scattata una sanzione pari a 100 euro. L'operazione congiunta continuerà nei prossimi giorni.