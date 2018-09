Siracusa, lite in via Algeri: 47enne si scaglia contro madre, figlio e Carabinieri

Scoppia la lite tra padre e figlio in un appartamento in via Algeri, ieri sera a Siracusa. La situazione diventa da subito complicata, tanto da richiedere l'intervento dei Carabinieri.

Il padre, Alessandro Bianca, 47 anni, meccanico siracusano con precedenti, alla vista dei militari è andato ancora di più in escandescenza. Bianca si è scagliato contro l’anziana madre colpevole di aver richiesto l’intervento delle forze di Polizia rivolgendole minacce ed insulti. Subito dopo, Bianca è passato a calci e spintoni contro i Carabinieri.

L'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni e sottoposto agli arresti domiciliari