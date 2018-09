Rosolini, furto ai danni della chiesa “Sacra Famiglia” di contrada Cozzo Rose

Si è consumato, nella notte tra lunedì e martedì scorso, un furto ai danni della chiesa “Sacra Famiglia”di contrada Cozzo Rose.

A scoprire l'accaduto alcuni fedeli che hanno avvisato il parroco, il quale ha denunciato tutto ai Carabinieri.

L’episodio è stato stigmatizzato dal Sindaco Pippo Incatasciato e dal Presidente del Consiglio Comunale Piergiorgio Gerratana che, a nome rispettivamente dell’Amministrazione Comunale e del Consiglio Comunale, nel mostrare vicinanza e indignazione al Parroco e a tutta la Comunità Parrocchiale di contrada Cozzo Rose affermano: “Sicuramente si tratta di un furto singolare che ci lascia veramente esterrefatti. Non ci sono parole per definire un gesto di tale gravità. Ormai i ladri hanno bisogno di tutto, anche delle campane delle chiese. E’ davvero molto triste. A nome di tutta la Città e degli Organi istituzionali che rappresentiamo, esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza alla Comunità Parrocchiale e a don Giuseppe Rosa. A loro diciamo: non siete soli. Confidiamo altresì nell’operato delle Forze dell’Ordine per assicurare alla giustizia i responsabili del furto”