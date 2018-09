Canicattini Bagni, sabato la presentazione del libro del giornalista Nania

Verrà presentato Sabato 8 Settembre 2018, alle ore 18:00, al Museo Civico Tempo di via XX Settembre 132 a Canicattini Bagni, il libro “Isola, avanti tutta” (A&A Edizioni) del giornalista siracusano Francesco Nania, direttore di Tele Uno Tris e cronista del quotidiano La Sicilia.

Nania racconta, da testimone, la vita di bordo ed i lunghi giorni di navigazione, all’inizio degli anni ’80, su un’unità della Marina Militare italiana, nave Visintini.

Il racconto di un’esperienza da militare di leva durata 18 mesi, che si intreccia con le storie degli altri commilitoni ed episodi di cronaca che hanno messo in allarme il Paese, come il sequestro della nave Achille Lauro e l’attacco missilistico della Libia all’isola di Lampedusa.