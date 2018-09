Siracusa, Guardia di Finanza: al comando il col. De Luca

Una cerimonia sobria e lineare, ma intrisa di grande emozione, l'emozione del col. Antonino Spampinato che oggi lascia il comando provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa. Al suo posto il col. Luca De Simone.

Il passaggio di consegne è avvenuto alla presenza del generale Ignazio Gibilaro, comandante regionale delle Fiamme Gialle.

Spampinato ha avuto parole di ringraziamento per i vertici di tutte le istituzioni, Procura, Carabinieri, Polizia, con le quali ha lavorato in sinergia e con grande impegno per "tutelare - ha detto - la Siracusa onesta" in ossequio anche al monito lanciato dall'arcivescovo mons. Salvatore Pappalardo durante la festa per Santa Lucia, quando ha invitato la città a scuotersi dal torpore e ad essere degna del coraggio della Santa Patrona.

Parole pregne di maggiore emozione sono state indirizzate ai suoi uomini che hanno "lavorato con abnegazione, dignità e nobiltà d'animo, protagonisti di un modello solidale in cui le esigenze personali, professionali e familiari sono state sempre conciliate".

Nel suo primo discorso da comandante provinciale della Guardia di Finanza, il col. Luca De Simone si è detto felice di essere arrivato nel capoluogo aretuseo, si è detto "conscio" di raccogliere un'eredità difficile ma di avere "una gran voglia di fare bene".

A suggellare il tutto le parole del comandante regionale, il generale Gibilaro, che dopo aver ringraziato Spampinato per il lavoro svolto, alternando comando e affettuosità, ha dato il benvenuto e l'augurio di buon lavoro al col. De Simone, non perdendo l'occasione per sottolineare che Siracusa è una realtà complessa.