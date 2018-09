Siracusa, Le Rane di Ficarra e Picone su Rai 1: un successo nazionale

Quasi 2 milioni di spettatori su Rai1 per la commedia di Aristofane dal titolo "Le Rane", messa in scena da Ficarra e Picone al Teatro Greco di Siracusa.

"Le rane è una commedia sempre attuale" commenta Valentino Piccone sul quotidiano Repubblica "Siamo molto contenti perché è stato premiato il sogno di un gruppo di lavoro".

Le Rane, in scena lo scorso anno e in replica quest'anno, è stato uno degli spettacoli più visti nella magnifica cornice del teatro antico.