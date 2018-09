Siracusa, topi, spazzatura e cattivi odori: ancora una denuncia

Da Ortigia alla Mazzarona, da Tivoli all’Arenella, da piazza Adda a piazza del Sacro Cuore: in città ancora spazzatura e topi per le strade. La denuncia, questa volta, è firmata da Vincenzo Vinciullo e i Consiglieri Comunali Salvatore Castagnino, Fabio Alota, Mauro Basile e Alberto Palestro.

"Si sono aperti la bocca in campagna elettorale, parlando di differenziata, di risultati concreti da raggiungere entro i primi 60 giorni, dicendo che c’erano margini per recuperare il tempo perduto e per dimostrare al mondo che si era in grado di dare una sterzata positiva contro il degrado che si viveva a causa dei rifiuti." - dicono - "Questa Amministrazione, presa così com’è a traccheggiare con i 5 stelle e con gli apostata del centro destra, non trova, ovviamente, il tempo per amministrare.

Il cambio di casacca dei Consiglieri Comunali è più importante che il bene della città".