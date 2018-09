Gregorio Paltrinieri alla Paolo Caldarella, allenamento con gli atleti dell'Ortigia

Occhi increduli degli atleti dell'ortigia che oggi pomeriggio hanno visto in vasca alla Paolo Caldarella allenarsi Gregorio Paltrinieri, campione olimpico a Rio de Janeiro 2016 nei 1500 metri e oro mondiale in Ungheria nel 2017. Pare che l'atleta sia in Sicilia per una breve vacanza.

Alle 15 in punto Paltrinieri ha indossato cuffia e occhialini e ha iniziato a nuotare.

Due ore di allenamento con il preparatore biancoverde, Marco Mattia Conti, a tenere e scandire i tempi.

Su e giù per due ore in corsia 5.

"Mi sono proprio divertito - ha commentato al termine della seduta - Non ero mai venuto in questa piscina e mi sono trovato molto bene. Ho ripreso da poco dopo gli Europei e sto lavorando per la 10 chilometri in Cina. Sarà sicuramente un'esperienza interessante. E' una specialità che mi affascina e che non ho mai provato a questi livelli."