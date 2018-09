Siracusa, ingresso Ortigia: corsie preferenziali dei taxi anche per i possessori del pass Ztl

Nascerà presto la segnaletica stradale per segnalare ai cittadini che, fino al 13 novembre 2018, i veicoli muniti di pass Ztl potranno utilizzare la corsia preferenziale (quella utilizzata da taxi e forze dell'ordine) di corso Umberto I, interposta tra Foro Siracusano (bretella ovest) e il Ponte Umbertino e della corsia preferenziale di viale Regina Margherita, interposta tra via dell’Arsenale e corso Umberto I.

L'utilizzo della corsia è limitata ai seguenti giorni e orari: venerdì, dalle ore 20:00 alle ore 02:00 del giorno successivo; sabato e prefestivi, dalle ore 16:00 alle ore 02:00 del giorno successivo; domenica e festivi, dalle ore 11:00 alle ore 02:00 del giorno successivo.

Sarà una sorta di banco di prova per decongestionare l'ingresso nel centro storico e agevolare i residenti in Ortigia.