Progetto rete siti Unesco, ieri la tappa Siracusana

Tappa siracusana ieri per il Progetto rete siti Unesco, che oggi continua il suo tour per la Sicilia. L'obiettivo del progetto è dar vita ad una rete tra i territori del Sud Italia che ospitano un sito Unesco, per promuovere, a partire dalla capacità attrattiva del brand, e attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, l’insieme delle risorse paesaggistiche, culturali, enogastronomiche di tali territori in un’offerta turistica unica e integrata.

In ogni tappa, dunque, protagonisti i siti Unesco presenti sul territorio, con seminari inerenti lo sviluppo turistico e culturale delle aree coinvolte, spettacoli di teatromusica, concerti, convegni, eventi collaterali, invasioni digitali, oltre ad un tour di blogger dell’Associazione Italiana Travel Blogger che raccontano queste cinque regioni italiane attraverso la loro storia, ma con uno sguardo sempre rivolto al presente e al futuro.

Ieri sera, nel capoluogo aretuseo, armati di smartphone, macchine fotografiche e videocamere, i tantissimi visitatori che hanno partecipato all’evento, hanno potuto condividere la propria passione per far conoscere, attraverso il web, il nostro immenso patrimonio. Un social tour utile a fornire una visione differente e collettivamente costruita dei luoghi della cultura, regalando loro nuova vita. Hanno preso parte alle “invasioni digitali” –che hanno riscosso un grande successo tra i numerosissimi partecipanti- anche il sindaco di Siracusa, Francesco Italia e l’assessore comunale alle Politiche per la valorizzazione del territorio - lo sviluppo culturale e l’incoming (Politiche culturali, Cultura, Turismo, UNESCO, Università) Benedetto Fabio Granata.

Oggi il tour continua alle ore 17, nella Sala Consiliare del Comune di Cefalù (Pa), si terrà il seminario dal tema “I Presidi UNESCO: quali fattori di sviluppo turistico e culturale”, durante il quale verrà presentata anche la rete "PatrimonidelSud", mirata a costruire il circuito di servizi nel territorio siciliano interessato dai Siti Unesco.

E poi l'evento si è spostato a Noto dove si è tenuto un concerto di poesia barocca e musica jazz dal titolo “BaroccoJazz”, che si è svolto nel cortile del Convitto delle Arti, in uno suggestivo spazio senza tempo dove passato e futuro si sono uniti.